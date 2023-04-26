Школьникам рассказали о работе журналистов на пресс-конференции в Московской торгово-промышленной палате

Ученики школы №56 в Московской торгово-промышленной палате побеседовали с представителями медиасообщества и узнали о работе журналистов. О успехах мероприятия рассказала газета «Вечерняя Москва».
В рамках конференции ребятам рассказали, как создаются газеты и проверяется информация на достоверность. Также школьники обсудили будущую судьбу бумажных изданий на фоне развития электронных СМИ. В конце мероприятия участники подвели итоги и подчеркнули важность разносторонней работы с молодежью.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в 2022 году указ о защите нравственно-духовных ценностей. Он предполагает важность нахождения новых методик патриотического воспитания молодежи.