Школьникам рассказали о работе журналистов на пресс-конференции в Московской торгово-промышленной палате

В рамках конференции ребятам рассказали, как создаются газеты и проверяется информация на достоверность. Также школьники обсудили будущую судьбу бумажных изданий на фоне развития электронных СМИ. В конце мероприятия участники подвели итоги и подчеркнули важность разносторонней работы с молодежью.