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Школьникам рассказали о работе журналистов на пресс-конференции в Московской торгово-промышленной палате

Общество
Школьникам рассказали о работе журналистов на пресс-конференции в Московской торгово-промышленной палате

Ученики школы №56 в Московской торгово-промышленной палате побеседовали с представителями медиасообщества и узнали о работе журналистов. О успехах мероприятия рассказала газета «Вечерняя Москва».

В рамках конференции ребятам рассказали, как создаются газеты и проверяется информация на достоверность. Также школьники обсудили будущую судьбу бумажных изданий на фоне развития электронных СМИ. В конце мероприятия участники подвели итоги и подчеркнули важность разносторонней работы с молодежью.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в 2022 году указ о защите нравственно-духовных ценностей. Он предполагает важность нахождения новых методик патриотического воспитания молодежи.
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