Политолог Джаралла: отказом размещать у себя иностранные военные базы Эстония пытается «отыграть назад» агрессию против России

Такой исход, по его словам, демонстрирует два ключевых момента: очевидное в последнее время недовольство эстонцев антироссийской политикой руководства страны и усталость от агрессивной риторики в целом. К властям в свою очередь, приходит понимание, что для них самих это может плохо кончиться.