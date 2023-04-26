Политолог Джаралла: отказом размещать у себя иностранные военные базы Эстония пытается «отыграть назад» агрессию против России

Изменения риторики эстонских властей в отношении России вызваны внутренними настроениями, основанными на усталости от агрессивной повестки, считает крымский политолог Владимир Джаралла. Так он в эксклюзивной беседе с ФАН прокомментировал отказ Таллина размещать на территории страны иностранные военные базы.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на выступлении в парламенте заявила, что любые тренировочные пространства, созданные в прибалтийской республике, связаны с местными оборонными силами или потребностями в тренировках союзников. А происходящее сейчас расширение полигонов связано исключительно с нуждами эстонских военнослужащих.
«Все дело в том, что у военных есть четкое понимание — Россия может воспринять расположение полноценной военной инфраструктуры как акт войны. Все же понимают, что всего в нескольких десятков километров от Таллина находится наша вторая столица, Санкт-Петербурга. А это город, который по значению, конечно же, является несопоставимым с Ригой, Хельсинки и другими», — объяснил Джаралла.
Кроме того, добавил политолог, руководство Эстонии понимает — НАТО не готово к прямому вооруженному противостоянию с РФ. Поэтому власти «отыгрывают назад», выдавая нежелание размещать у себя базы альянса за собственную инициативу.
Как ни странно, но у спецоперации ВС РФ на Украине есть свои особые последствия: жители страны стали осторожно относиться к инициативам своих властей, и Каллас, это, судя по всему, уловила», — объяснил он.
Такой исход, по его словам, демонстрирует два ключевых момента: очевидное в последнее время недовольство эстонцев антироссийской политикой руководства страны и усталость от агрессивной риторики в целом. К властям в свою очередь, приходит понимание, что для них самих это может плохо кончиться.
«Поэтому премьер-министр пытается сыграть непривычную для себя роль, а удивительное изменение вызвано, как мы видим, внутренними настроениями, которые явно изменились по сравнению с тем, что было хотя бы полтора года назад», — заключил спикер.
В связи с этим, в Таллине, вероятно, решили прислушаться к голосу разума и наконец пересмотреть свои взгляды на отношения с Москвой. Так, кроме отказа размещать у себя иностранные военные базы, республика в отличие от Литвы не планирует досрочно отключаться от российской электросистемы.
По словам вице-канцлера по вопросам энергетики Тимо Татара, помимо всего прочего это еще и технически-сложный вопрос, который потребует миллионных инвестиций.
Ранее издание Politico сообщило, что Эстония пытается обновить свой военный арсенал за счет отправки на Украину старых вооружений.