Глава Роскосмоса Юрий Борисов: Новая сверхтяжелая ракета-носитель будет многоразовой

Одним из требований при создании российской сверхтяжелой ракеты станет возможность ее многократного использования. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
По словам главы госкорпорации, подобная способность ракеты-носителя позволит существенно понизить в цене эти услуги. Он подчеркнул, что при разработке сверхтяжелого носителя специалисты планируют использовать опыт, полученный при создании многоразовой ракеты легкого класса «Амур-СПГ».
Следует отметить, что ранее на лекции в рамках Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский» в Калуге Борисов сообщил о поручении президента России Владимира Путина начать разработку ракеты-носителя в 2024 году.