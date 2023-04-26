Политолог Егорченков: критикой в адрес США команда Эрдогана пытается получить голоса избирателей

Одним из инструментов воздействия на мнение общественности и выступает критика в адрес США, которые занимают недружественную по отношению к турецкому президенту позицию. В частности, Вашингтон напрямую поддерживает политических оппонентов президента, явно нацеленных на более плотное сотрудничество с Западом, которое в итоге выйдет стране боком. По этой причине Эрдоган и его команда пытаются «уколоть» США под любым удобным предлогом, заодно повышая популярность в обществе.