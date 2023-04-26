Политолог Егорченков: критикой в адрес США команда Эрдогана пытается получить голоса избирателей

Глава МВД Турции ранее заявил, что республика на самом деле борется не с курдскими террористами, а с США.
Жесткой риторикой в отношении США администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пытается заручиться поддержкой общественности. Такое мнение в беседе с международной редакцией ФАН выразил координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков.
Ранее глава МВД республики Сулейман Сойлу выступил с острой критикой в адрес союзника по НАТО. Он подчеркнул, что Анкара на самом деле борется с США, а не с «Рабочей партией Курдистана» или другими террористическими организациями.
«Неужели мы настолько наивны, что не знаем этого? Мы знаем это. США хотят создать там террористическое государство», — отметил министр.
В последнее время турецкое руководство все чаще совершает подобные нападки в сторону Вашингтона. Как пояснил Егорченков, мотивы и потребности Анкары в данном случае вполне понятны: Эрдоган рассчитывает на переизбрание в ходе грядущих президентских выборов.
Одним из инструментов воздействия на мнение общественности и выступает критика в адрес США, которые занимают недружественную по отношению к турецкому президенту позицию. В частности, Вашингтон напрямую поддерживает политических оппонентов президента, явно нацеленных на более плотное сотрудничество с Западом, которое в итоге выйдет стране боком. По этой причине Эрдоган и его команда пытаются «уколоть» США под любым удобным предлогом, заодно повышая популярность в обществе.
«Это заявление, касающееся того, что американцы фактически поддерживают террористов на Ближнем Востоке, вполне себе предсказуемо. Более того, оно в целом правдивое. Мы это знаем хорошо на собственном сирийском опыте, когда террористические группы получали финансирование, вооружение и помощь в обучении либо со стороны американских сил напрямую, либо через разнообразных прокси», — подчеркнул эксперт.
Ранее Эрдоган призвал своих сторонников «преподать Америке урок» на грядущих президентских и парламентских выборах, которые пройдут в Турции 14 мая. Поводом для такого заявления стала встреча посла США Джеффа Флейка с единым кандидатом от турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу — главой «Республиканской народной партии». Президент республики заявил, что больше не будет принимать Флейка, поскольку дипломат, по его словам, должен знать рамки своих полномочий и обязанностей.