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Проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах внесен в Госдуму

Политика
Проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах внесен в Госдуму

Проект об усилении контроля за исполнением закона об иностранных агентах был внесен в Государственную думу России. Соответствующей информацией поделился депутат ГД Василий Пискарев.

Об этом он заявил 26 апреля, в среду. Следует немедленно ликвидировать пробелы для тех, кто в настоящий момент находится под иностранным влиянием и стремится обойти российское законодательство, указал депутат.

«Продолжаем вместе с коллегами в комиссии по расследованию иностранного вмешательства точечную настройку законодательства», — пояснил он.

Прежде стало известно, что в Государственной думе выступили с инициативой лишать свободы на три года за организацию работы незарегистрированных иностранных НПО.
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