Проект об усилении контроля за исполнением закона об иноагентах внесен в Госдуму

Проект об усилении контроля за исполнением закона об иностранных агентах был внесен в Государственную думу России. Соответствующей информацией поделился депутат ГД Василий Пискарев.
Об этом он заявил 26 апреля, в среду. Следует немедленно ликвидировать пробелы для тех, кто в настоящий момент находится под иностранным влиянием и стремится обойти российское законодательство, указал депутат.
«Продолжаем вместе с коллегами в комиссии по расследованию иностранного вмешательства точечную настройку законодательства», — пояснил он.
Прежде стало известно, что в Государственной думе выступили с инициативой лишать свободы на три года за организацию работы незарегистрированных иностранных НПО.