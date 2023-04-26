СМИ сообщили о падении сверхзвукового самолета МиГ-31 в Мурманской области

Сверхзвуковой военный самолет, предположительно, разбился в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Известно, что крушение произошло в Мончегорске. По предварительным данным, разбился сверхзвуковой самолет МиГ-31. В ходе планового полета у воздушного судна загорелся один из двигателей, что и привело к крушению.
«По предварительным данным, самолет рухнул в озеро», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Очевидцы заметили два парашюта, предположительно, пилоты спаслись. Подробности инцидента уточняются.