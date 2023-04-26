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СМИ сообщили о падении сверхзвукового самолета МиГ-31 в Мурманской области

Происшествия
СМИ сообщили о падении сверхзвукового самолета МиГ-31 в Мурманской области

Сверхзвуковой военный самолет, предположительно, разбился в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Известно, что крушение произошло в Мончегорске. По предварительным данным, разбился сверхзвуковой самолет МиГ-31. В ходе планового полета у воздушного судна загорелся один из двигателей, что и привело к крушению.

«По предварительным данным, самолет рухнул в озеро», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Очевидцы заметили два парашюта, предположительно, пилоты спаслись. Подробности инцидента уточняются.
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