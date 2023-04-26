Суточный онлайн-марафон по обсуждению вариантов многополярного мира пройдет в России

Политическая многополярность – это система сосуществования различных центров силы на глобальной арене, где каждый может высказать свое мнение и не быть поглощенным гегемоном. Сейчас США стремятся уничтожить всякое разнообразие и индивидуальность, заменяя их торжеством эгоизма и потребления, говорят эксперты.