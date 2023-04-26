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Суточный онлайн-марафон по обсуждению вариантов многополярного мира пройдет в России

Общество
Суточный онлайн-марафон по обсуждению вариантов многополярного мира пройдет в России

Политические деятели со всех точек Земли выразили свое желание о перемене мирового устройства. План действий собираются предоставить в суточной онлайн-трансляции 29 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне готовы изменить принципы мирового политического строя. «Царьград» проведет онлайн-марафон, где основатель Константин Малофеев и директор Александр Дугин поучаствуют в разговоре о многополярности, ее целях и способах достижения. Они расскажут о том, как свергнуть США с мирового господства.

Политическая многополярность – это система сосуществования различных центров силы на глобальной арене, где каждый может высказать свое мнение и не быть поглощенным гегемоном. Сейчас США стремятся уничтожить всякое разнообразие и индивидуальность, заменяя их торжеством эгоизма и потребления, говорят эксперты.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о пользе для жителей многополярного мира. Его устройство поможет соблюсти интересы всех государств без исключения.
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