Все равно ждем хороший урожай: предприниматель Александр Матюшин об аномальных дождях в Новороссии

Обычно на юге нашей страны в середине весны наступает устойчивая теплая и солнечная погода, однако в этом году природа решила преподнести сюрприз в виде затяжных дождей. Но местные жители, особенно те, кто связан с сельским хозяйством в уныние отнюдь не впали.
ФАН удалось узнать о том, что сейчас происходит с погодой на Донбассе из первых уст. Об этом рассказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», публицист и предприниматель Александр Матюшин.
«На Донбассе последние несколько недель шли постоянные дожди, — рассказывает он. — Периодически было серьезное похолодание и даже заморозки, несмотря на то, что зацвели практически все фруктовые деревья. Все проселочные дороги превратились в месиво, также, как и поля. Тем не менее, несмотря на такую погоду практически полностью засеяны поля зерновыми».
Как отмечает Матюшин, незасеянными остаются лишь некоторые труднодоступные поля.
«Фермеры страдают, однако цветение фруктовых деревьев говорит, что нас ждет хороший урожай. Также, несмотря ни на что, у нас будет хороший урожай зерновых и других культур», — закончил на оптимистической ноте респондент ФАН.
Ранее метеоролог Михаил Леус высказал сомнения в том, что аномальные дожди на Донбассе имеют рукотворное происхождение.