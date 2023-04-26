Все равно ждем хороший урожай: предприниматель Александр Матюшин об аномальных дождях в Новороссии

Обычно на юге нашей страны в середине весны наступает устойчивая теплая и солнечная погода, однако в этом году природа решила преподнести сюрприз в виде затяжных дождей. Но местные жители, особенно те, кто связан с сельским хозяйством в уныние отнюдь не впали.