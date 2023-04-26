Один из родильных домов в Челябинске закрыли в связи с карантином

Родильный дом клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета закрыли на карантин. В медорганизации сообщили, что госпитализация пациенток приостанавливается с 24 апреля из-за негативной эпидемиологической обстановки.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня» подробности уточнять в медучреждении не стали. Отмечается, что эти меры будут действовать до особого распоряжения.
Однако, по словам одной из находящихся в данный момент в роддоме женщин, меры профилактики в больнице ввели из-за того, что в медучреждении зафиксировали случай заболевания корью. Тем не менее официальных подтверждений о том, что карантин объявили именно из-за кори, нет.
Известно, что с января 2023 года в Челябинской области, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировали уже не меньше шести случаев кори. Жителям Южного Урала напомнили, что до 29 апреля в регионе действует Единая неделя иммунизации, в рамках которой можно привиться также и от кори.