Один из родильных домов в Челябинске закрыли в связи с карантином

Однако, по словам одной из находящихся в данный момент в роддоме женщин, меры профилактики в больнице ввели из-за того, что в медучреждении зафиксировали случай заболевания корью. Тем не менее официальных подтверждений о том, что карантин объявили именно из-за кори, нет.