Коррупция и насилие над заключенными: американский журналист Джей Ли рассказал о тюремной системе США

При этом труд заключенных — это многомиллиардные контракты с частными компаниями. И для тюремной системы Америки это не рабство, а — норма. Международные соглашения против рабства тут не в счет, как и собственное законодательство. По словам эксперта, такое положение вещей нарушает 8 и 13 поправки к Конституции США. Некоторые заключенные обращались по этому поводу в суд, но дела были закрыты. При этом самые настойчивые борцы за свои права подвергаются запугиванию.