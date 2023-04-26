Коррупция и насилие над заключенными: американский журналист Джей Ли рассказал о тюремной системе США

Коррупция пронизывает буквально всю тюремную систему США, следствием этого являются проблемы физического и психологического здоровья заключенных. При этом отбывающие наказание граждане могут рассчитывать только на помощь активистов. Об этом в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада рассказал американский журналист и эксперт по пенитенциарным учреждениям Джей Ли.
Активист помогает американским заключенным отстаивать их интересы и разбираться с различными проблемами в тюрьме, коих, по его признанию, огромное количество. Например, в настоящее время он озабочен отсутствием кондиционеров в местах лишения свободы, расположенных в южных штатах Америки. А ведь летом температура воздуха там может достигать отметки выше 45 градусов.
«В тюрьмах на юге США нет кондиционеров, поэтому заключенные могут умереть от теплового удара», — выразил обеспокоенность журналист.
Отдельным пунктом стоит любовь властей США к назначению одиночного заключения. Хотя, как отметила Мира Тэрада, ООН и другие международные организации признали его пыткой, такой вид наказания по-прежнему очень распространен в стране. Как объяснил ее собеседник, это способ контроля заключенных сотрудниками тюрем, так как они не хотят разбираться с проблемами людей, отбывающих свой срок.
«Надзирателям в тюрьмах США проще выбросить человека в одиночную камеру и проигнорировать его проблемы, чем что-то решать. Одиночное заключение — это очень серьезное психологическое насилие, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы принять законы, отменяющие его, ведь это абсолютно бесчеловечно», — высказался Ли.
При этом труд заключенных — это многомиллиардные контракты с частными компаниями. И для тюремной системы Америки это не рабство, а — норма. Международные соглашения против рабства тут не в счет, как и собственное законодательство. По словам эксперта, такое положение вещей нарушает 8 и 13 поправки к Конституции США. Некоторые заключенные обращались по этому поводу в суд, но дела были закрыты. При этом самые настойчивые борцы за свои права подвергаются запугиванию.
«Департамент исполнения наказаний США часто запугивает людей, угрожая им тем, что в тюрьму отправят кого-то из близких. Так что нам приходится работать практическую вслепую», — рассказал он.
Отдельного внимания, по мнению активиста, заслуживает ситуация взаимодействия общества и правоохранительных органов. Как он выразился, полиция столь же коррумпирована, как и Департамент исполнения наказаний. А из-за закона об условной неприкосновенности, принятого Верховным судом в 1982 году освобождающих сотрудников правоохранительных органов от судебного преследования, полицейские чувствуют себя безнаказанно. По его мнению, данный закон должен быть пересмотрен. Поскольку зачастую дело доходит до того, что «копы» заходят в дома людей без ордера на обыск и нарушают их права.
«Я всегда говорю слушателям моего подкаста и зрителям YouTube-канала, что коррупция в американских тюрьмах пустила глубокие корни. Никто не знает, насколько глубокие, но поверьте мне, это действительно серьезная проблема. <…> Американским тюрьмам необходима реформа», — заявил активист.
Активист твердо убежден, что американской тюремной системе необходима реформа. Однако в США делают вид, что никаких проблем нет и ведущие СМИ игнорируют шокирующие цифры о смертях, насилии и самоубийствах в тюрьмах и изоляторах временного содержания.
«Крупные СМИ не хотят освещать многое из того, что происходит в наших тюрьмах, потому что правда глаза колет, и такие новости снижают их рейтинг и просмотры. Поэтому они о таких вещах не говорят, и эта задача переходит к нам, маленьким СМИ. Темы, связанные с тюрьмой, не популярные», — пояснил Ли.
Но рассказы о том, что в «самой прекрасной и демократической стране в мире» за тюремными замками происходят страшные вещи, не могут остаться незамеченными. Поэтому аккаунты журналиста регулярно блокируют. Как выразился активист, «Марк Цукерберг не верит в Первую поправку и свободу слова», а потому Facebook✱ (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) блокирует всех, кто говорит правду.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ