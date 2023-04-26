Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Лижэня в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дал негативную оценку своей игре в ходе проигранной китайцу Дину Лижэню партии. Это была 12 встреча чемпионской серии за мировую шахматную корону в Астане.
«Проиграть в выигрышной позиции — явно не лучший поступок. В один момент игра превратилась в большой бардак», — цитирует шахматиста портал Sport24.
На этот раз россиянин играл черными. Противостояние на клетчатой доске завершилось поражением Непомнящего на 35-м ходу. Общий счет в серии сровнялся, став 6-6.
Очередную партию, которая запланирована на 27 апреля, спортсмен из РФ сыграет белыми фигурами. Игра начнется в полдень по московскому времени.
До этого россиянин уступил китайскому гроссмейстеру в 6-ой партии за титул чемпиона мира по шахматам, пишет портал «Риамо».