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Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Лижэня в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Спорт
Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Лижэня в 12-й партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий дал негативную оценку своей игре в ходе проигранной китайцу Дину Лижэню партии. Это была 12 встреча чемпионской серии за мировую шахматную корону в Астане.

«Проиграть в выигрышной позиции — явно не лучший поступок. В один момент игра превратилась в большой бардак», — цитирует шахматиста портал Sport24.

На этот раз россиянин играл черными. Противостояние на клетчатой доске завершилось поражением Непомнящего на 35-м ходу. Общий счет в серии сровнялся, став 6-6.

Очередную партию, которая запланирована на 27 апреля, спортсмен из РФ сыграет белыми фигурами. Игра начнется в полдень по московскому времени.

До этого россиянин уступил китайскому гроссмейстеру в 6-ой партии за титул чемпиона мира по шахматам, пишет портал «Риамо».
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