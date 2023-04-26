Полиция проверяет блогера Анастасию Юрченко по подозрению в мошенничестве после жалобы подписчицы

Сотрудники полиции проверят деятельность блогера-марафонщицы Анастасии Юрченко, известной как Дорего. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как стало известно, заявление на Дорего составила одна из ее подписчиц. Жительница Москвы купила обучающий марафон от блогера почти за 23 тысячи рублей. Юрченко обещала, что по итогам марафона клиентка добьется жизненного успеха, пробьет финансовый потолок и встретит достойного мужчину.
Однако по окончании марафона девушка поняла, что ее надули. Она обратилась с жалобой в полицию, заявив, что бизнес-курс не принес заявленных результатов, а сама Юрченко не выходит на связь с клиенткой.
Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Девушка уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 миллионов рублей.