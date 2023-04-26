Видео возвращения военнослужащих РФ из украинского плена опубликовали в Сети

По прибытии на Родину бойцам выдали наборы с полезными вещами. В одном из них можно заметить термос. Имея доступ к мобильному телефону, некоторые позвонили родным, чтобы сообщить приятные новости. Один из российских солдат отметил, что еще не отошел полностью от пережитого, поэтому эмоции будут позже.