Видео возвращения военнослужащих РФ из украинского плена опубликовали в Сети

Видео с возвращением 40 военнослужащих ВС РФ опубликовали в Сети. Роликом поделилось Министерство обороны России.
На кадрах видно, как организаторы перевозки бойцов старались подбодрить мужчин, называя их героями. Однако по лицам военнослужащих видно, что возвращение дается им нелегко. Заметны тревожность и полный контроль над эмоциями.
По прибытии на Родину бойцам выдали наборы с полезными вещами. В одном из них можно заметить термос. Имея доступ к мобильному телефону, некоторые позвонили родным, чтобы сообщить приятные новости. Один из российских солдат отметил, что еще не отошел полностью от пережитого, поэтому эмоции будут позже.
Ранее сообщалось об освобождении 40 российских военнослужащих. В дальнейшем они прибудут в Москву, где пройдут лечение и курс реабилитации.