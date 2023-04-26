Политолог Безпалько: Зеленский напрасно старается перетянуть на себя транзит российского газа в Европу

Как заявили накануне в Офисе президента Украины, Евросоюз должен полностью отказаться от прямых поставок российского газа, если потоки идут в обход Украины. В Киеве считают, что этот шаг «положит конец использованию «Турецкого потока». Как сообщил ФАН российский политолог Богдан Безпалько, у этой инициативы нет шансов на реализацию.
Украина предложила полностью прекратить прямые поставки газа из РФ в Евросоюз, если потоки идут в обход украинской газотранспортной системы. Предложение разработала комиссия, которую возглавляют глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол.
«Мы предлагаем ввести санкции, которые приведут к остановке работы всех контролируемых РФ трубопроводных маршрутов, способных транспортировать природный газ на европейский рынок. За исключением любых потоков, направляемых через украинскую ГТС», — сказано в документе.
В комиссии отметили, что это «положит конец использованию «Турецкого потока». Киев также предложил запретить импорт российского сжиженного природного газа. Кроме того, на Украине призвали Японию и Южную Корею, ранее сокративших импорт российских энергоресурсов, последовать примеру ЕС и полностью отказаться от их покупки. Также комиссия Ермака — Макфола предложила Европе создать резервы газа на западе Украины, чтобы «усилить безопасность европейского газоснабжения зимой 2023–2024 годов».
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, Украина напрасно пытается перетянуть на себя газовые потоки, пользуясь поддержкой Запада.
«Я думаю, что страны Запада по политическим причинам, конечно, поддержали бы такую идею. Тем более, что один из ее разработчиков — авторитетный дипломат, экс-посол США в России Майкл Макфол. Другое дело, что эту инициативу вряд ли поддержит Турция, через которую идут поставки газа из РФ в страны Балканского полуострова, а также в Южную и Центральную Европу. На каких основаниях Анкара должна отказываться от транзита «голубого топлива», на котором она зарабатывает огромные деньги? Причем почему-то в пользу Украины, которая хочет зарабатывать на транзите еще больше», — указал аналитик.
При этом Безпалько отметил большую странность в поведении руководства Украины.
«Президент Зеленский довольно странно ставит вопрос. Если он воюет с Россией, и для него это чуть ли не «отечественная война», то тогда зачем ему вообще газовый транзит из РФ? Его задачей должно быть полное перекрытие любого транзита из России, якобы получающей таким образом «деньги на продолжение военной спецоперации». И тем более, должен быть прекращен газовый транзит как раз через Украину, которая имеет возможность в любой момент перекрыть его чисто технически. Пусть Зеленский его и перекрывает, почему нет?! Давайте, нанесите таким образом «ущерб России»! Со стороны Киева это было бы гораздо рациональнее и честнее», — отметил Безпалько.
Против такой инициативы Киева наверняка выступят и страны Южной Европы, получающие российский газ через турецкий хаб, сообщил он.
«Кроме того, благодаря роли хаба, Турция еще и сама получает наш газ с хорошей скидкой, от которой она точно не откажется. Мне кажется, единственная цель, ради которой Зеленский выдвигает такие странные предложения — чтобы европейцы, не дай Бог, не подумали перезапустить нитку «Северного потока», оставшуюся невредимой после теракта, устроенного спецслужбами США и Британии. По идее, она способна транспортировать в ЕС от 15 до 20 миллиардов кубометров газа в год», — напомнил он.
Возможно, отметил политолог, это делается Зеленским «на всякий случай».
«Потому что немцы, имевшие собственный газовый хаб, уже проявили себя как люди, которые получили массу пощечин от Америки, и после этого еще и сказали американцам «спасибо». То есть, нынешняя ФРГ — страна с явным дефицитом самоуважения. Поэтому вряд ли они в обозримом будущем наберутся смелости, чтобы вновь запустить уцелевшую нитку «Северного потока». Пожалуй, это возможно разве что в далеком будущем», — заключил аналитик.
Напомним, транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Весной 2022-го «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР. В свою очередь, «Газпром» 22 апреля 2022-го сократил транзит газа в Европу через Украину. Российская компания также продолжает поставлять газ по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в страны Южной и Юго-Восточной Европы