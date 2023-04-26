Политолог Безпалько: Зеленский напрасно старается перетянуть на себя транзит российского газа в Европу

Напомним, транзитная ветка через Украину является единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Весной 2022-го «Оператор ГТС Украины» заявил о невозможности прокачки через ГИС «Сохрановка», так как станция находится в ЛНР. В свою очередь, «Газпром» 22 апреля 2022-го сократил транзит газа в Европу через Украину. Российская компания также продолжает поставлять газ по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в страны Южной и Юго-Восточной Европы