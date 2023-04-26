Международная федерация спортивной стрельбы приняла решение о допуске россиян на соревнования

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила возможность гражданам России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях при строгих условиях отбора. Об этом сообщили в пресс-центре организации.
В сообщении сказано, что исполнительный комитет ISSF согласен создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения российских и белорусских спортсменов. Условия отбора будут составлены совместно с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко прокомментировал условия для российских спортсменов от МОК. По его мнению, таким способом комитет пытается склонить россиян к предательству Родины.