Международная метеорная организация объяснила вспышку над Киевом 19 апреля сгоранием космического тела

Организация сообщила, что метеор был диаметром 50 см и массой до 300 кг, сообщается на сайте IMO.
Ученые уточняют, что болид заметили еще над поселком Большая Дымерка на высоте 98 км от земли. После космическое тело пролетело прямо над Киевом на высоте 80 км со скоростью 29 км/с.
Метеорит взорвался в 38 км от Земли над столицей Украины. По данным сотрудников организации, вспышка произошла, когда абсолютная звездная величина составила -18. Это значит, что метеор относится к типу суперболидов.
Ранее жители Киева 19 апреля сообщили о появлении отчетливой яркой вспышки в небе над столицей Украины. На момент случившегося начала звучать воздушная тревога.