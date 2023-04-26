В Совете Федерации одобрили закон, разрешающий всем военным со спецподготовкой стать миротворцами

Члены верхней палаты Федерального собрания РФ одобрили законопроект, который разрешает всем военным, прошедшим спецподготовку, принимать участие в миротворческих миссиях. Об инициативе пишет ТАСС.
Согласно действующему законодательству, миротворцами могут стать только те военнослужащие, которые находятся на военной службе по контракту. Кроме раздела про миротворческий контингент, новый законопроект наделяет главу государства полномочиями по защите России и ее граждан в том случае, если иностранные или международные органы примут противозаконные решения. Последнюю поправку поручил подготовить спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании по внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ.
Ранее сообщалось, что закон о штрафах за продажу вейпов несовершеннолетним одобрили в Совфеде РФ. За подобные деяния физическим лицам грозит взыскание от 40 000 до 60 000 рублей, юрлицам — от 400 000 до 600 000 рублей.