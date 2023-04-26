В Совете Федерации одобрили закон, разрешающий всем военным со спецподготовкой стать миротворцами

Согласно действующему законодательству, миротворцами могут стать только те военнослужащие, которые находятся на военной службе по контракту. Кроме раздела про миротворческий контингент, новый законопроект наделяет главу государства полномочиями по защите России и ее граждан в том случае, если иностранные или международные органы примут противозаконные решения. Последнюю поправку поручил подготовить спикер Госдумы Вячеслав Володин на совещании по внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ.