Премьер-министр Италии Мелони заявила, что Рим хочет сыграть ключевую роль в восстановлении Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время беседы с коллегой с Украины Денисом Шмыгалем сказала, что ее страна хочет оказать максимальную помощь в вопросе восстановления Украины после завершения СВО. Ее слова приводит канал Sky News.
Итальянский политик отметила, что Рим намерен сыграть ведущую роль не только в политической сфере. Премьер считает, что ее государство может помочь украинцам привлечением бизнеса. Она призвала итальянские компании помочь Украине восстановиться после окончания боевых действий, назвав данный шаг «дальновидной инвестицией».
Ранее Мелони заявила о том, что спецоперация России угрожает свободе Италии. По словам премьера, Рим встал «на сторону демократии» в данном конфликте.