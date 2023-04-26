Две фуры столкнулись на автотрассе в Карелии

Столкновение двух большегрузов произошло в полночь 26 апреля на 274-м км автомагистрали «Кола». На место автомобильной аварии отправились спасатели.
Как информирует сетевое издание «Губерния», на месте дорожно-транспортного происшествия работали пять спасателей. Они исследовали место столкновения грузовиков, отключили аккумуляторы машин и расчистили проезд для других автотранспортных средств по трассе, рассказали в отряде противопожарной службы по Олонецкому району РК.
Судя по фотографиям с места аварии, опубликованным в Сети, имело место лобовое столкновение. На фото видно, что кабина одного из автомобилей получила значительные повреждения, но сведений о пострадавших или погибших в ведомстве не сообщили.