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В Госдуме предложили лишать свободы на три года за организацию работы незарегистрированных иностранных НПО

Общество
В Госдуме предложили лишать свободы на три года за организацию работы незарегистрированных иностранных НПО

В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы сроком до трех лет за организацию деятельности незарегистрированных иностранных НПО на территории РФ. Об этом сообщил депутат ГД Василий Пискарев.

Также Госдума рассмотрит пакет поправок, который подразумевает запрет на участие в работе некоторых НПО. Это будет касаться тех объединений, которые не состоят на учете в соответствующем реестре.

Ранее Пискарев рассказал, что в ГД внесен усиливающий контроль за соблюдением закона об иноагентах пакет поправок, передает RT. По словам депутата, важно устранить все возможные лазейки, которыми могли бы воспользоваться признанные иностранными агентами физические лица и организации.
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