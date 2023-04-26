«Украинство является болезнью»: журналист Кот рассказал, что ждет незалежную после прекращения боевых действий

Власти Украины мыслят в парадигме болезни. Об этом ФАН сообщил журналист Юрий Кот, комментируя заявление советника главы офиса президента Зеленского Михаила Подоляка о легитимности уничтожения всего, что находится на территории Донбасса, Херсонской и запорожской областях.
«Украинство является болезнью южной части русского народа, то и он рассуждает как болезнь: они будут уничтожать все, до чего дотянется их хлипкая костлявая рука. Все эти миазмы, распространяемые украинской власти, говорят о гниении самой Украины», — высказался Кот.
Эксперт также добавил, что сегодня власти Украины ведут себя как террористы, прикрываемые государственными «корочками».
«Возьмите и уберите из регалий вот этого морального урода слова «спикер», руководство страны или офиса президента Зеленского, и поставьте вместо этого просто «один из главарей банды нацистов». Вот и тогда всё становится на свои места», — сказал журналист.
По словам эксперта, прекращение боевых действий будет означать конец украинский государственности.
«Это по факту уничтожение самого понятия государства Украины, потому что в мирное время они жить не могут. Экономики нет, промышленности никакой нет, ни сельского хозяйства, ни фабрик Ничего там нет и не появится. Любая мирная жизнь губительна для нынешней Украины», — заключил Кот.
Напомним, члены палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской и Демократической партий готовят закон, который требует завершения украинского конфликта на Украине и ее возвращение к границам 1991 года.