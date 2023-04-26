«Украинство является болезнью»: журналист Кот рассказал, что ждет незалежную после прекращения боевых действий

Власти Украины мыслят в парадигме болезни. Об этом ФАН сообщил журналист Юрий Кот, комментируя заявление советника главы офиса президента Зеленского Михаила Подоляка о легитимности уничтожения всего, что находится на территории Донбасса, Херсонской и запорожской областях.