Ранее Зеленский подтвердил, что поговорил по телефону Си Цзиньпином. Он отметил, что диалог был продолжительным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что позиция КНР созвучна с подходами Москвы к решению кризиса. Однако Киев не принимает здравые инициативы по решению этого вопроса, передает «Царьград».