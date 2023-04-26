Белый дом не увидел достаточных оснований для наступления мира после разговора Зеленского с Си Цзиньпином

В Белом доме прокомментировали состоявшийся телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Там пока не видят влияния диалога на наступление мира.
В Вашингтоне приветствуют обсуждение ситуации между главами КНР и Украины. Однако в Белом доме добавили, что телефонный звонок не прояснил ситуацию по возможности разрешения конфликта, передает Telegram-канал РИА Новости.
Ранее Зеленский подтвердил, что поговорил по телефону Си Цзиньпином. Он отметил, что диалог был продолжительным. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что позиция КНР созвучна с подходами Москвы к решению кризиса. Однако Киев не принимает здравые инициативы по решению этого вопроса, передает «Царьград».