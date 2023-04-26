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«Газель» взорвалась сразу после ДТП в Нижнем Новгороде

Происшествия
«Газель» взорвалась сразу после ДТП в Нижнем Новгороде

В результате массового ДТП в Нижнем Новгороде произошло возгорание и взрыв «газели». Один человек пострадал.

Днем 26 апреля на Московском шоссе в районе улицы Рябцева произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. После столкновения, «газель» загорелась, после чего раздался взрыв.

Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, пострадал водитель грузовика. В настоящий момент он госпитализирован в 13-ю центральную районную больницу. Других пострадавших в ДТП нет.

Для тушения возникшего пожара были привлечены три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее РИАМО сообщало, что на внешней стороне 83-го километра МКАД по неустановленной причине загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщалось.
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