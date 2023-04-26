Распылившему перцовый газ в лицо девочке петербуржцу грозит штраф в размере 5 тыс. рублей

В отношении петербуржца, распылившего перцовый баллончик в лицо шестилетней девочке, составили административный протокол за выгул собаки без намордника и поводка. Об этом сообщает «РЕН.ТВ».
По информации телеканала, хозяин слепого шпица может заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. В свою очередь замруководителя пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стокрацкий отметил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного с применением перцового баллончика.
24 апреля на Русановской улице петербуржец выгуливал собаку. Проходивший мимо со своей дочкой мужчина сделал ему замечание относительно правил выгула собак. В ответ на это владелец питомца распылил перцовку в сторону прохожего и несовершеннолетней.
Девочку пришлось госпитализировать. Вскоре ее в удовлетворительном состоянии отпустили из медицинского учреждения. Мужчина, выгуливавший пса, говорил, что отец пострадавшей провоцировал его, а использовать баллончик ему пришлось в качестве самообороны.
Ранее на Ямале на детской площадке один ребенок брызнул другому мальчику в лицо из перцового баллончика.