Распылившему перцовый газ в лицо девочке петербуржцу грозит штраф в размере 5 тыс. рублей

По информации телеканала, хозяин слепого шпица может заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. В свою очередь замруководителя пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Стокрацкий отметил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, связанного с применением перцового баллончика.