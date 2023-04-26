Решившая покинуть РФ Кристина Орбакайте поздравила с днем рождения фаворита Примадонны Игоря Гуляева

Российская исполнительница Кристина Орбакайте обратилась в социальных сетях к любимому дизайнеру певицы Аллы Пугачевой Игорю Гуляеву.
Орбакайте удивила своих фанатов решением выступить в День Победы в Дюссельдорфе. Многие россияне пришли в негодование от этой новости, однако певица никак не прокомментировала свое намерение.
В своих социальных сетях Орбакайте нарушила молчание, но не стала отвечать на нелестную критику комментаторов. Певица лишь поздравила с днем рождения фаворита Аллы Пугачевой дизайнера Игоря Гуляева. Это стало последним высказыванием Орбакайте перед началом тура по Европе.
Ранее активисты призвали СК проверить Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на факт финансирования СВУ. В случае, если это окажется правдой, они призывают изъять квартиру семьи в Москве.