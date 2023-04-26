Произведения Захара Прилепина и Евгения Водолазкина включили в длинный список «Большой книги»

Романы «Чагин» Евгения Водолазкина и «Шолохов Незаконный» Захара Прилепина включили в длинный список российской литературной премии «Большая книга».
В итоге длинный список восемнадцатого сезона содержит в себе 51 книгу. В номинацию литконкурса попали авторы из 16 российских городов, а также четырех стран мира: Австрии, Белоруссии, Великобритании и Грузии
Кроме вышеназванных авторов в него вошли такие современные прозаики, как Андрей Тавров и его «Снегирь», Ольга Аникина с «Назови меня по имени», Андрей Дудко представляет «Последователя», а также Екатерина Манойло с произведением «Отец смотрит на Запад», передает РИА Новости.
Параллельно с этим в Москве проходит другое значимое культурное событие – 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На его открытии 20 апреля демонстрировали новый фильм от режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Закроется юбилейный ММКФ завтра, 27 апреля, показом испанской спортивной драмы «42 секунды».