Произведения Захара Прилепина и Евгения Водолазкина включили в длинный список «Большой книги»

Кроме вышеназванных авторов в него вошли такие современные прозаики, как Андрей Тавров и его «Снегирь», Ольга Аникина с «Назови меня по имени», Андрей Дудко представляет «Последователя», а также Екатерина Манойло с произведением «Отец смотрит на Запад», передает РИА Новости.