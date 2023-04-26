«Экономили для очередной растраты»: Игорь Бобров рассказал о причинах рекордных убытков Норвегии

Бобров напомнил, что еще осенью прошлого года начали поступать сообщения о многомиллиардных убытках норвежских инвестиционных фондов при росте выручки и прибылей нефтегазового консорциума, как и электроэнергетики Норвегии. Тогда же начались разговоры о необходимости «прижать» преуспевающих за счет остальной Европы норвежцев.