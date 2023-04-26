«Экономили для очередной растраты»: Игорь Бобров рассказал о причинах рекордных убытков Норвегии

Мировые кризисные процессы приведут к уменьшению инвестиционных способностей и регрессу многих европейских держав, в частности Норвегии. Такое мнение высказал кандидат экономических наук публицист Игорь Бобров в беседе с международной редакцией ФАН.
Генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген ранее сообщил о рекордном ущербе в размере 1,64 трлн норвежских крон, что эквивалентно 164 млрд долларов, во время краха Silicon Valley Bank — крупнейшего банкротства американского банка после мирового финансового кризиса 2008 года.
Бобров напомнил, что еще осенью прошлого года начали поступать сообщения о многомиллиардных убытках норвежских инвестиционных фондов при росте выручки и прибылей нефтегазового консорциума, как и электроэнергетики Норвегии. Тогда же начались разговоры о необходимости «прижать» преуспевающих за счет остальной Европы норвежцев.
«Следует отметить, что инвестиционные организации этой скандинавской страны, не только государственный пенсионный фонд SPU, связаны больше с США. Убытки продолжаются, но выходит, что экспортную выручку, как по Зощенко, "экономили для очередной растраты".
Норвежский общенациональный пенсионный фонд SPU за счет накопления госдоходов от нефти, газа и рыбы стал едва ли не крупнейшим инвестиционным фондом планеты — на его счет приходилось порядка 1,3% мирового акционерного капитала, то есть около 1,2 трлн долларов. За 2022 год, в основном до июля, 164 млрд, или свыше 14% всего объема финансов организации, оказались утраченными», — отметил собеседник ФАН.
Экономист пояснил, что полученные выгоды от курсовых маневров норвежской кроны и от удорожания ряда акций несколько смягчили ситуацию. Однако важно, что доходов от операций с недвижимостью поступало крайне мало.
«Инвестиционные портфели ряда других фондов тоже "усохли". Например, бывшая NSB при транспортной Vy Gruppen или бывшая Statoil при Equinor. Дробность европейских границ отчасти связана именно с дробностью местных инвестфондов: в частности, норвежские организации сильно отличаются от шведских», — заметил он.
Эксперт подчеркнул, что крупные бизнесы Норвегии переживают своего рода управленческую революцию далеко не со вчерашнего дня. Меняются топ-менеджеры, вывески, формы государственного участия, типы и сами процессы инвестирования средств за рубеж.
«Подвергаются переделу, казалось бы, давно распределенные отраслевые сектора внутри страны. Причины? Очередной этап деградации общественной морали, маскируемый переустройством политического поля, новые завозы гастарбайтеров, долгая неопределенность с "пузырем" на рынке недвижимости. По мере кризисных процессов маленькие уютные инвестиционные державы Европы будут становиться менее уютными, менее инвестиционными, а то и менее державами», — резюмировал Игорь Бобров.
Ранее кандидат экономических наук Наталья Мильчакова рассказала ФАН об успехах России в сфере поставок нефти Индии и Китаю. Эксперт отметила, что Москва за 2022 год нарастила экспорт углеводородов для Дели в 22 раза.