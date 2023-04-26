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МВД не возражает против принятия законопроекта о продаже пива на спортивных матчах

Общество
МВД не возражает против принятия законопроекта о продаже пива на спортивных матчах

Министерство внутренних дел России не возражает против принятия законопроекта о продаже пива болельщикам на стадионах. Соответствующей информацией поделился сотрудник ведомства Валерий Ботвин.

Об этом он заявил в среду, 26 апреля, в рамках заседания комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. Ботвин озвучил немаловажное требование, которое необходимо для принятия такой инициативы.

«То есть обязательным является аспект наличия системы идентификации болельщиков, что исполнено практически на всех футбольных стадионах», — указал он.

Напомним, строгий запрет на продажу пива на территории спортивных объектов действует в государстве с 2005 года.
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