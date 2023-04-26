Жителя Твери арестовали в Белгородской области за попытку присоединиться к ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов поймали 20-летнего жителя Твери, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ. Молодого мужчину арестовали в Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Силовики установили, что россиянин намеревался незаконно пересечь границу под Белгородом, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал еще одного россиянина по подозрению в госизмене. Ходатайство об аресте мужчины направила Федеральная служба безопасности, фигуранта поместили в СИЗО.