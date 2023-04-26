Жителя Твери арестовали в Белгородской области за попытку присоединиться к ВСУ

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Силовики установили, что россиянин намеревался незаконно пересечь границу под Белгородом, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).