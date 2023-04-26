Bloomberg: десятки государств выстроились в очередь на вступление в БРИКС

Представитель ЮАР перечислил несколько государств, которые изъявили желание вступить в экономический альянс. Среди них он назвал Аргентину, ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезию. Кроме того, о планах присоединиться к БРИКС заявило руководство Ирана и Саудовской Аравии — стран, которые до недавнего времени являлись непримиримыми соперниками на Ближнем Востоке.