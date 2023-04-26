Bloomberg: десятки государств выстроились в очередь на вступление в БРИКС

Кейптаун, 26 апреля. Межгосударственное объединение БРИКС может вскоре пополниться новыми членами. Об этом со ссылкой на слова посла Южноафриканской Республики в экономическом альянсе Анила Суклала сообщает издание Bloomberg.
Как заявил представитель ЮАР, в настоящее время 19 государств выразили заинтересованность во вступлении в сообщество, в которое помимо Южноафриканской Республики входят Россия, Китай, Бразилия и Индия. Он уточнил, что вопросы расширения объединения станут главной темой очередного саммита БРИКС, который состоится в начале июня в Кейптауне.
«Тринадцать стран официально обратились с просьбой присоединиться, и еще шесть обратились неофициально. Мы получаем заявки на вступление каждый день», — отметил Суклал.
Представитель ЮАР перечислил несколько государств, которые изъявили желание вступить в экономический альянс. Среди них он назвал Аргентину, ОАЭ, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезию. Кроме того, о планах присоединиться к БРИКС заявило руководство Ирана и Саудовской Аравии — стран, которые до недавнего времени являлись непримиримыми соперниками на Ближнем Востоке.
Необходимо отметить, что всего в той или иной мере представители более 30 государств озвучивали планы присоединения к сообществу.
По оценкам экономистов Bloomberg, даже в текущем виде БРИКС уже превзошел по объему ВВП государства «Большой семерки». На долю «пятерки» приходится 32,1% общемировой экономики, в то время как вклад стран G7 составляет 29,9%. В случае вхождения в альянс новых членов данный разрыв будет лишь увеличиваться.
Особую тревогу на Западе вызывают планы по отказу государств БРИКС от доллара США для международных расчетов. Многие экономисты считают, что в перспективе это приведет к ослаблению позиций американской валюты и утрате ею статуса резервной. В равной мере подобное утверждение справедливо и для евро, который является производной от доллара.
Впрочем, к нынешней ситуации привели действия властей Соединенных Штатов, которые начали использовать доллар в качестве экономического оружия против конкурентов, вводя односторонние санкции в отношении неугодных правительств. В итоге даже партнеры США стали всерьез задумываться о выходе из долларовой системы, поскольку риски начали перевешивать выгоды от использования американской валюты.