Япония собирается отменить все антиковидные ограничения на въезд с 29 апреля

Также в Японии собираются изменить статус COVID-19 и перевести вирус в разряд менее опасных, например, как сезонный грипп. Несмотря на это, путешественникам до отмены ограничительных мер следует подготовить сертификат о вакцинации тремя дозами лекарства от вируса или отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда в Японию.