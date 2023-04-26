Япония собирается отменить все антиковидные ограничения на въезд с 29 апреля

В связи с предстоящими длинными праздниками правительство Японии планирует с 29 апреля отменить все ограничительные меры из-за коронавируса при пересечении границы. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo.
По данным издания, отмена ограничений, связанных с COVID-19, была запланирована на восьмое мая этого года. Однако, из-за местного праздника «Золотая неделя», во время которого большая часть населения страны путешествует, было принято решение о пересмотре даты.
Также в Японии собираются изменить статус COVID-19 и перевести вирус в разряд менее опасных, например, как сезонный грипп. Несмотря на это, путешественникам до отмены ограничительных мер следует подготовить сертификат о вакцинации тремя дозами лекарства от вируса или отрицательный тест, сделанный за 72 часа до въезда в Японию.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не намерены вводить дополнительные ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «арктур».