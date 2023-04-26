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Минобороны РФ сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих из украинского плена

Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении 40 российских военнослужащих из украинского плена

Несколько десятков российских военнопленных были возвращены с подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Известно, что в результате переговоров удалось вернуть на родину 40 солдат ВС РФ. На территории Украины им грозила смертельная опасность.

Минобороны уточнило, что освобожденных доставят самолетами в Москву для лечения и реабилитации. Каждому оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Россия обменяла несколько десятков военнослужащих Украины в обмен на двоих священников Украинской православной церкви. За одного священнослужителя на родину отправили 28 украинских солдат.
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