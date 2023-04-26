Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС провел разговор с директором МАГАТЭ Гросси

Между главой Украины Владимиром Зеленским и директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси состоялся телефонный разговор. Они обсудили судьбу ЗАЭС в годовщину аварии в Чернобыле.
Краткое содержание диалога украинский президент передал в своем Telegram-канале. Зеленский заявил, что возвращение Украине атомной электростанции в Запорожье предостережет ее от новой катастрофы. Глава государства также выразил благодарность МАГАТЭ за медицинское обеспечение атомщиков страны.
Ранее Зеленский провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Как передает «Царьград», он был «длительным и содержательным». В дальнейшем на Украину прибудет представитель Китая.