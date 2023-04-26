Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на ЧАЭС провел разговор с директором МАГАТЭ Гросси

Краткое содержание диалога украинский президент передал в своем Telegram-канале. Зеленский заявил, что возвращение Украине атомной электростанции в Запорожье предостережет ее от новой катастрофы. Глава государства также выразил благодарность МАГАТЭ за медицинское обеспечение атомщиков страны.