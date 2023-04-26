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Экс-супруга рэпера Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина Айза-Лилуна Ай рассказала о травме своего младшего сына

Шоу-бизнес
Экс-супруга рэпера Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина Айза-Лилуна Ай рассказала о травме своего младшего сына

Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай пожаловалась о травме своего сына Элвиса. Об этом она опубликовала пост в своих социальных сетях.

По словам Айзы, ее младший сын получил травму ноги. Владелица салонов красоты показала ссадины и синяки на конечности мальчика. Она не раскрыла подробности о причинах происшествия. Элвис является сыном Айзы и бизнесмена Дмитрия Анохина, с которым она развелась в 2020 году после споров о разделе бизнеса.

Ранее блогер поделилась решением сделать пересадку волос с затылка на лоб из-за комплексов о внешности. Непринятие себя у Айзы началось после косметической процедуры «лисьи глазки».
Айза сын блогер бизнес
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