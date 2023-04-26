Экс-супруга рэпера Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина Айза-Лилуна Ай рассказала о травме своего младшего сына

По словам Айзы, ее младший сын получил травму ноги. Владелица салонов красоты показала ссадины и синяки на конечности мальчика. Она не раскрыла подробности о причинах происшествия. Элвис является сыном Айзы и бизнесмена Дмитрия Анохина, с которым она развелась в 2020 году после споров о разделе бизнеса.