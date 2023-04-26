Количество досмотровых точек увеличат на Крымском мосту к майским праздникам

Во время общения с журналистами респондент отметил, что площадка со стороны Краснодарского края сможет начать полноценно функционировать с 28 апреля, а со стороны полуострова — с майских праздников. Никулин также сообщил, что во время реконструкции на мосту удалось установить дополнительные модули, в которых расположились стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки.