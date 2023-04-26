Количество досмотровых точек увеличат на Крымском мосту к майским праздникам

Общее количество точек досмотра на Крымском мосту в ближайшее время будет увеличено до 84. Об этом 26 апреля заявил журналистам замдиректора Керченского филиала «Управления ведомственной охраны Минтранса России» Юрий Никулин.
По словам Никулина, после проведения реконструкции площадок со стороны Краснодарского края предусмотрено 44 досмотровые точки, а со стороны Крыма — 40. При этом он не уточнил, сколько точек функционировало до проведения работ.
Во время общения с журналистами респондент отметил, что площадка со стороны Краснодарского края сможет начать полноценно функционировать с 28 апреля, а со стороны полуострова — с майских праздников. Никулин также сообщил, что во время реконструкции на мосту удалось установить дополнительные модули, в которых расположились стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки.
Ранее стало известно о том, что люди, участвовавшие в восстановлении Крымского моста после теракта, получат почетные грамоты от президента России Владимира Путина.