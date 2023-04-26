Политолог Жарихин: «Аграрная блокада» Украины началась далеко не вчера

Как стало известно накануне, Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы с Украины. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог Владимир Жарихин, «продуктовая блокада» этой страны обретает все более зримые очертания.
Соответствующий указ, подписанный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, был опубликован в турецком издании Resmi Gazete. Согласно документу, исключение сделано лишь для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в 16,2 процента, а также для Боснии, для которой и вовсе сохранена нулевая ставка. На Украине это известие было воспринято с огромной тревогой.
По данным украинских СМИ, Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины. По данным украинской таможенной службы, по итогам первого квартала 2023 года Турция стала крупнейшим покупателем украинской пшеницы, импортировав ее почти на 169 миллиона долларов — 17,7% от всего ее экспорта. Украинского ячменя в Турцию за первый квартал этого года ввезли на 52,7 миллиона долларов, что составляет 42% от всего турецкого экспорта этой культуры.
Напомним, в конце прошлой недели Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на европейский рынок. Впоследствии о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия. Позже к запрету на импорт всех украинских других продуктов растительного и животного происхождения присоединилась Болгария.
Как считает российский политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, наступающая агроблокада может поставить Украину в отчаянное экономическое положение.
«Я думаю, этот процесс будет продолжаться и дальше. Ведь эта агроблокада началась не вчера, и даже не месяц назад. Она началась тогда, когда Украина, вместо сохранения обычных рыночных отношений с Евросоюзом, подписала с ним Соглашение об ассоциации. В нем Брюссель милостиво отменил таможенные пошлины на ввоз украинской агропродукции, но при этом ввел совершенно драконовские квоты на ввоз многих видов товаров, — напомнил Жарихин. — Беспошлинно украинцы могли поставить в Европу только ограниченные объемы товаров, остальное «отсекалось» при помощи пошлин. С тех пор Украина, с началом каждого нового года, выбирала эти квоты в считанные недели».
Аналитик напомнил — например, уже к 10 января 2020-го украинские поставщики полностью исчерпали годовую квоту ЕС на мед, ее хватило всего на 10 дней. За этот же срок на 72% были исчерпаны квоты на солод и пшеничную клейковину, на 67% — квоты на виноградный и яблочный соки.
«Лимиты, введенные ЕС для Киева, с самого начала составляли лишь небольшую долю как от мощностей украинского производства, так и от объемов экспорта. Так, в 2019-м квота на украинское мясо птицы в Евросоюзе составила 19,2 тысячи тонн, а общий объем украинского экспорта курятины в 2019-м превысил 414 тысяч тонн. То есть, Европе никогда и не были сильно нужны украинские агротовары в тех количествах, в которых она была готова их предложить», — пояснил Жарихин.
По его мнению, сегодня наглости европейцев и вовсе нет предела.
«Сначала они по дешевке, пользуясь отчаянным положением Киева, скупили украинское зерно. И этим фактически поставили на грань разорения фермеров в странах Восточной Европы. А теперь «широким жестом» закрывают ввоз зерна и подсолнечного масла с Украины, — пояснил он. — С Турцией немного другая история — с начала действия «зернового соглашения» турки за копейки покупали почти пятую часть украинского зерна. А затем перерабатывали его на своих мощных мукомольных заводах, продавали муку беднейшим странам и получали огромную прибыль. А сейчас, видимо, турки набрали столько украинского зерна, что оно уже не помещается в их элеваторы. Значит, теперь можно и запрет на него ввести. Турки — люди весьма расчетливые, и хранить пшеницу под открытым небом они не будут».
Ранее 24 апреля Еврокомиссия выразила готовность расширить список запрещенной к импорту с Украины сельхозпродукции, сообщили польские СМИ. Прошедшие переговоры вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии по теме украинского импорта продовольствия закончились безрезультатно. На данный момент Брюссель официально согласился запретить импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. При этом неофициально ЕК готова включить туда и другие товары, такие как яйца и мясо птицы.