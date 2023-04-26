Политолог Жарихин: «Аграрная блокада» Украины началась далеко не вчера

По данным украинских СМИ, Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины. По данным украинской таможенной службы, по итогам первого квартала 2023 года Турция стала крупнейшим покупателем украинской пшеницы, импортировав ее почти на 169 миллиона долларов — 17,7% от всего ее экспорта. Украинского ячменя в Турцию за первый квартал этого года ввезли на 52,7 миллиона долларов, что составляет 42% от всего турецкого экспорта этой культуры.