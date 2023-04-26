Гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Непомнящий и Лижэнь сыграли в Астане. Российский шахматист в этой партии ходил черными фигурами. По итогу тура счет выровнялся и теперь выглядит таким образом — 6:6. В следующий раз шахматисты сразятся 27 апреля. Там Непомнящий будет играть белыми фигурами.