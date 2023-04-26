Гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Гроссмейстер из России Ян Непомнящий потерпел поражение в партии с соперником из Китая Дином Лижэнем. Она стала 12 в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Непомнящий и Лижэнь сыграли в Астане. Российский шахматист в этой партии ходил черными фигурами. По итогу тура счет выровнялся и теперь выглядит таким образом — 6:6. В следующий раз шахматисты сразятся 27 апреля. Там Непомнящий будет играть белыми фигурами.
Ранее россиянин сыграл в ничью с соперником из КНР. Партия завершилась на 39-м ходу. Стоит отметить, что тогда Непомнящий играл белыми фигурами.