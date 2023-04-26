Историк Можегов оценил решение Байдена переизбраться на второй срок

Историк-американист Владимир Можегов рассказал о политическом кризисе в США.
Реагируя на решение нынешнего 80-летнего президента США Джозефа Байдена выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на выборы президента в 2024 году, Можегов отметил, что это решение вынужденное. Дело в том, что у демократов просто нет другого более-менее подходящего кандидата, сообщает Pravda.Ru.
При этом, как считает Можегов, Байден давно уже держится на таблетках и на инъекциях, но благодаря чудесам медицины он сможет еще долго ходить в качестве такого голема. Маловероятно, что демократы решатся «менять коней на переправе», так как альтернативы Байдену у них просто нет.