Зеленский назначил украинским послом в КНР экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил послом государства в Китае бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.
Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Соответствующая информация следует из официально указа главы киевского режима.
«Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике», — подчеркивается в тексте документа.
Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие 26 апреля телефонные переговоры Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Подробности передает «Вечерняя Москва».