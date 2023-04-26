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Зеленский назначил украинским послом в КНР экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Политика
Зеленский назначил украинским послом в КНР экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил послом государства в Китае бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Об этом стало известно 26 апреля, в среду. Соответствующая информация следует из официально указа главы киевского режима.

«Назначить Рябикина Павла Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Китайской Народной Республике», — подчеркивается в тексте документа.

Ранее Министерство иностранных дел России прокомментировало прошедшие 26 апреля телефонные переговоры Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Подробности передает «Вечерняя Москва».
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