Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двухлетний ребенок попал в больницу после выстрела в лоб из травматического оружия в Пушкино

Происшествия
Двухлетний ребенок попал в больницу после выстрела в лоб из травматического оружия в Пушкино

В городе Пушкино Московской области двухлетний ребенок получил ранение в результате выстрела из травматического пистолета. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» со ссылкой на свои источники.

Известно, что в настоящий момент пострадавший находится в больнице. Специалисты обнаружили у ребенка перелом свода черепа. Сейчас медицинские работники осуществляют реанимационные действия. Также по факту произошедшего начались мероприятия по установлению обстоятельств инцидента.

Ранее главное управление МВД по Новосибирской области сообщило, что в Дзержинском районе города учащийся одной из школ выстрелил в друга из пневматического пистолета. Пострадавший получил ушибы мягких тканей.
московская область пушкино травматический пистолет ребенок перелом черепа
Военкоры ФАН