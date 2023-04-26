Двухлетний ребенок попал в больницу после выстрела в лоб из травматического оружия в Пушкино

В городе Пушкино Московской области двухлетний ребенок получил ранение в результате выстрела из травматического пистолета. Об этом сообщает «РЕН.ТВ» со ссылкой на свои источники.
Известно, что в настоящий момент пострадавший находится в больнице. Специалисты обнаружили у ребенка перелом свода черепа. Сейчас медицинские работники осуществляют реанимационные действия. Также по факту произошедшего начались мероприятия по установлению обстоятельств инцидента.
Ранее главное управление МВД по Новосибирской области сообщило, что в Дзержинском районе города учащийся одной из школ выстрелил в друга из пневматического пистолета. Пострадавший получил ушибы мягких тканей.