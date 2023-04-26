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Футбольные клубы РПЛ установили начало нового футбольного сезона на 23 июля 2023 года

Спорт
Футбольные клубы РПЛ установили начало нового футбольного сезона на 23 июля 2023 года

Общее собрание футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось в среду, 26 апреля. Представители команд проголосовали и назначили 23 июля 2023 года датой старта нового сезона российского чемпионата, о чем написали в официальном Telegram-канале лиги.

Первый тур текущего розыгрыша состоялся 15 июля 2022 года, а финальный пройдет в июне этого года, третьего числа. В связи с ЧМ-2022 в Катаре пауза в турнире немного затянулась, продолжаясь с 13 ноября по третье марта.

Параллельно с этим в российской ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» заявили о готовности принять четыре команды из Крыма в состав Второй лиги, сообщает издание «Вечерняя Москва».
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