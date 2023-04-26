Футбольные клубы РПЛ установили начало нового футбольного сезона на 23 июля 2023 года

Первый тур текущего розыгрыша состоялся 15 июля 2022 года, а финальный пройдет в июне этого года, третьего числа. В связи с ЧМ-2022 в Катаре пауза в турнире немного затянулась, продолжаясь с 13 ноября по третье марта.