Футбольные клубы РПЛ установили начало нового футбольного сезона на 23 июля 2023 года

Общее собрание футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялось в среду, 26 апреля. Представители команд проголосовали и назначили 23 июля 2023 года датой старта нового сезона российского чемпионата, о чем написали в официальном Telegram-канале лиги.
Первый тур текущего розыгрыша состоялся 15 июля 2022 года, а финальный пройдет в июне этого года, третьего числа. В связи с ЧМ-2022 в Катаре пауза в турнире немного затянулась, продолжаясь с 13 ноября по третье марта.
Параллельно с этим в российской ассоциации профессиональных футбольных клубов «Футбольная национальная лига» заявили о готовности принять четыре команды из Крыма в состав Второй лиги, сообщает издание «Вечерняя Москва».