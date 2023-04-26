Владимир Путин поздравил с днем рождения генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Владимира Иванова

Президент России Владимир Путин поздравил с генерального директора ГКНПЦ им. М.В.Хруничева Владимира Иванова. Российский лидер отметил его вклад в укрепление ракетно-космической отрасли.
Лидер России направил Иванову поздравительную телеграмму. Ее текст приводится на сайте Кремля. Глава государства отметил, что гендиректор прошел большой путь в своей профессии и на всех направлениях успешно справлялся с поставленными задачами. Президент добавил, что Иванов завоевал авторитет среди подчиненных за счет компетентности и вклада в развитие научно-технической мысли.
Ранее российский лидер поздравил физкультурно-спортивное общество «Динамо» со столетним юбилеем. Владимир Путин поддержал работу его нынешнего коллектива, передает RT.