Владимир Путин поздравил с днем рождения генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Владимира Иванова

Лидер России направил Иванову поздравительную телеграмму. Ее текст приводится на сайте Кремля. Глава государства отметил, что гендиректор прошел большой путь в своей профессии и на всех направлениях успешно справлялся с поставленными задачами. Президент добавил, что Иванов завоевал авторитет среди подчиненных за счет компетентности и вклада в развитие научно-технической мысли.