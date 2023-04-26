Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру в Тюменской области, пока родителей не было дома

Пока родителей не было дома, 16-летний подросток совершил сексуальное насилие в отношении своей 11-летней сестры. Девочка только через какое-то время смогла рассказать о случившемся матери. Женщина сразу сообщила в полицию о насилии, после чего подростка задержали.