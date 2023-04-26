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Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру в Тюменской области, пока родителей не было дома

Происшествия
Девятиклассник изнасиловал 11-летнюю сестру в Тюменской области, пока родителей не было дома

Мать потерпевшей заявила в правоохранительные органы о совершенном насилии над ребенком, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пока родителей не было дома, 16-летний подросток совершил сексуальное насилие в отношении своей 11-летней сестры. Девочка только через какое-то время смогла рассказать о случившемся матери. Женщина сразу сообщила в полицию о насилии, после чего подростка задержали.

На девятиклассника завели уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней сестры. Правоохранительные органы разбираются в деталях происшествия.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Якутска, который шесть лет насиловал свою дочь. На момент первого случая ребенку было 11 лет.
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