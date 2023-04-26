Чехия ввела ограничительные меры против патриарха Кирилла

Правительство Чехии ввело санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает издание Aktualne.сz.
Отмечается, что он стал первым россиянином, попавшим в «черный список» республики. Точные причины включения патриарха Кирилла в санкционный список пока не известны, однако издание отметило, что он избегал критики или осуждения нападения на Украину.
Ранее «Царьград» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничительные меры против 22 представителей Русской Православной Церкви. Санкции включают в себя блокировку счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращение культурного сотрудничества.