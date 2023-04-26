Певица Клава Кока опровергла слухи о романе с блогером Димой Масленниковым

В 2021 году Масленников перестал публиковать фото со своей девушкой, что вызвало слухи о его романе с Клавой Кокой. Недавно певица подтвердила, что дружба с блогером стала более близкой и душевной, поэтому они не исключают возможности отношений в будущем. Клава и Дима продолжают прежнюю деятельность, делая совместные ролики и фотографии, а также выступая на концертах вместе.