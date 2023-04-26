Певица Клава Кока опровергла слухи о романе с блогером Димой Масленниковым

Множество фото и видео, где певица Клава Кока и блогер Дима Масленников вместе проводят время, появилось с начала года в соцсетях. Девушка в шоу исполнителя «Выпускного» Басты «Вопрос ребром» ответила на слухи о возможном романе между ними.
В 2021 году Масленников перестал публиковать фото со своей девушкой, что вызвало слухи о его романе с Клавой Кокой. Недавно певица подтвердила, что дружба с блогером стала более близкой и душевной, поэтому они не исключают возможности отношений в будущем. Клава и Дима продолжают прежнюю деятельность, делая совместные ролики и фотографии, а также выступая на концертах вместе.
Ранее певица ответила на вопрос о пользе сексуальных связей для здоровья. Кока поделилась с корреспондентом, что никогда в жизни не преследовала такой цели в этом занятие.