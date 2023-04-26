Роспотребнадзор признал штамм «Арктур» самым заразным подвариантом COVID-19

Глава ведомства отметила, что «Арктур» способен поражать большие группы людей. На территории России, по ее словам, есть риски его распространения. По информации ведомства Поповой, самые частые случаи заражения «Арктуром» выявлены в Иркутской и Ростовской областях, Крыму и Москве.