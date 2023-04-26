Роспотребнадзор признал штамм «Арктур» самым заразным подвариантом COVID-19

Новый штамм коронавируса «Арктур» является наиболее контагиозным среди существующих. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства отметила, что «Арктур» способен поражать большие группы людей. На территории России, по ее словам, есть риски его распространения. По информации ведомства Поповой, самые частые случаи заражения «Арктуром» выявлены в Иркутской и Ростовской областях, Крыму и Москве.
Единственным способом борьбы со штаммом Попова называет собственную защиту граждан, их заботу о своем здоровье. Представитель Роспотрбнадзора рекомендует не забывать носить маски и регулярно мыть руки.
Ранее Попова сообщила, что из-за штамма «арктур» в России не будут вводить дополнительные ограничения.