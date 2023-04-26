Выставка технологий в сфере безопасности пройдет в ЮАР

Претория, 26 апреля. Ведущая выставка Африки в сфере безопасности состоится в ЮАР в июне. Об этом сообщает информационный портал DefenceWeb.
Мероприятие позволит производителям, работающим в сфере безопасности и охраны, закрепиться на развивающемся рынке Южной Африки и продемонстрировать свои возможности. Посетители, в свою очередь, ознакомятся с новейшим оборудованием, которое можно использовать как в частной жизни, так и в коммерческой деятельности для обеспечения защиты на разных уровнях.
На выставке планируется проведение семинаров, а также презентации передовых технологий. Кроме того, на мероприятии будут продемонстрированы бронированные автомобили, предназначенные для местных и международных рынков.
Ранее в ЮАР прошел Всемирный форум инженерного образования (WEEF). Мероприятие впервые состоялось в Африке, его принял в своих стенах Международный центр Кейптауна.