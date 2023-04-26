Выставка технологий в сфере безопасности пройдет в ЮАР

Мероприятие позволит производителям, работающим в сфере безопасности и охраны, закрепиться на развивающемся рынке Южной Африки и продемонстрировать свои возможности. Посетители, в свою очередь, ознакомятся с новейшим оборудованием, которое можно использовать как в частной жизни, так и в коммерческой деятельности для обеспечения защиты на разных уровнях.