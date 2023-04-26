Двух полицейских избили в Ингушетии при попытке остановить семейную ссору

Семью из семи человек задержали в Ингушетии за нападение на двух сотрудников полиции. Агрессии против правоохранителей предшествовала семейная ссора, которую те попытались остановить.
Как пишет Life, в станице Троицкое вечером около жилых домов подрались родственники: двое мужчин и пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. На место прибыли полицейские и попытались прекратить конфликт, однако сами были атакованы численно превосходящим противником. Одному из правоохранителей сломали руку в нескольких местах, а второму нанесли черепно-мозговую травму.
Стражи порядка, защищаясь, использовали табельное оружие. Им пришлось 10 раз выстрелить в воздух из пистолета и автомата Калашникова, чтобы убедить дебоширов в необходимости прекратить драку. В итоге в отделение полиции привезли семь человек, среди которых и подростки. В настоящее время специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Использование насилия в отношении представителя власти».