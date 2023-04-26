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Президент ЦАР получил приглашение поучаствовать в климатическом саммите в Дубае

Весь мир
Президент ЦАР получил приглашение поучаствовать в климатическом саммите в Дубае

Банги, 26 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера получил от посла ОАЭ Рашеда Саседа Аль Шамси приглашение поучаствовать в климатическом саммите в Дубае.

Помимо предстоящей конференции, политики обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами. Кроме того, был рассмотрен еще ряд актуальных вопросов.

Международный форум станет площадкой для обсуждений экологических и экономических последствий изменения климата. Также мероприятие позволит делегатам совместно изучить решения, которые помогут остановить глобальное потепление и оставить здоровую планету потомкам.

Ранее президент Туадера принял участие в саммите по глобальному управлению. В преддверии конференции глава ЦАР подписал меморандум по обмену опытом, совместному развитию и модернизации в вопросах государственного регулирования с премьер-министром ОАЭ.
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