Президент ЦАР получил приглашение поучаствовать в климатическом саммите в Дубае

Банги, 26 апреля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера получил от посла ОАЭ Рашеда Саседа Аль Шамси приглашение поучаствовать в климатическом саммите в Дубае.
Помимо предстоящей конференции, политики обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами. Кроме того, был рассмотрен еще ряд актуальных вопросов.
Международный форум станет площадкой для обсуждений экологических и экономических последствий изменения климата. Также мероприятие позволит делегатам совместно изучить решения, которые помогут остановить глобальное потепление и оставить здоровую планету потомкам.
Ранее президент Туадера принял участие в саммите по глобальному управлению. В преддверии конференции глава ЦАР подписал меморандум по обмену опытом, совместному развитию и модернизации в вопросах государственного регулирования с премьер-министром ОАЭ.