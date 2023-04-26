Главу сельского поселения в Марий Эл будут судить за превышение полномочий

По версии следствия, 55-летняя чиновница распорядилась подготовить решение Собрания депутатов об изменении данных о налогообложении в сторону уменьшения ранее начисленного налога за 2019 год. Затем таким же образом она уменьшила на период за 2020 и 2021 годы сумму налога на объекты недвижимости, принадлежавшие ее бывшему мужу, сообщает «МедиаПоток».