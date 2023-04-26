Главу сельского поселения в Марий Эл будут судить за превышение полномочий

Сотрудники СУ СК России по Марий Эл расследовали незаконную деятельность главы одного из сельских поселений в Моркинском районе.
По версии следствия, 55-летняя чиновница распорядилась подготовить решение Собрания депутатов об изменении данных о налогообложении в сторону уменьшения ранее начисленного налога за 2019 год. Затем таким же образом она уменьшила на период за 2020 и 2021 годы сумму налога на объекты недвижимости, принадлежавшие ее бывшему мужу, сообщает «МедиаПоток».
Своими противоправными, выходящими за рамки служебных полномочий действиями она нанесла ущерб бюджету сельского поселения в размере 152 тысячи рублей. Материалы дела о самовольных решениях уже бывшей чиновницы направлены на рассмотрение в суд.